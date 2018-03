Filha da princesa Carolina do Mónaco está noiva

AFS Hoje às 15:56 Facebook

Charlotte Casiraghi, a filha mais velha da princesa Carolina do Mónaco, vai casar-se. O pedido, feito pelo agora noivo, Dimitri Rassam, aconteceu este fim de semana, em Paris.

Recentemente, Louis Ducruet, filho da princesa Stéphanie, anunciou que se preparava para dar o nó com Marie Chevallier. No entanto, este não é o único casamento que se irá realizar em breve no Mónaco.

De acordo com o que avançou a "Vanity Fair", Charlotte Casiraghi, de 31 anos, e o cineasta Dimitri Rassam, de 36, estão noivos. O pedido, que aconteceu este fim de semana, teve lugar em Paris.

Foi também na "cidade do amor" que o casal fez a sua primeira aparição pública, durante a cerimónia de entrega dos prémios César. Desta forma, a relação entre ambos foi finalmente assumida.

Mas a nova paixão da filha de Carolina do Mónaco tem dado que falar. Na altura em que esta história de amor terá começado, em março de 2016, Dimitri Rassam estava ainda casado com a sua primeira mulher, Masha Novoselova.

Foi apenas há alguns meses que o agora noivo de Charlotte se separou da modelo russa, relação da qual nasceu a sua filha, Darya, de seis anos. A princesa, por sua vez, é mãe do pequeno Raphael, de três, fruto da relação com o produtor de cinema Gad Elmaleh.