Filha de Ana Malhoa vítima de roubo de identidade

India Malhoa é a mais recente vítima de roubo de identidade. A filha da cantora alertou os seus seguidores de Instagram que é "dona", apenas, de um perfil dessa rede social.

"Sobre as contas que estão a utilizar fotos minhas, com nomes falsos e a tentar falar com pessoas que conheço e outras que certamente desconheço completamente, não sou eu", escreve India Malhoa no seu Instastories.

A filha, de 18 anos, da cantora Ana Malhoa alerta assim os seus mais de 56 mil seguidores que foi vítima de roubo de identidade na Internet. "Esta é a minha única conta no Instagram", adianta.

O seu caso não é único. Ainda no início deste ano, Daniela Figo, a filha mais velha de Luís Figo e de Helene Svedin, também com 18 anos, avisou para que as pessoas não sejam enganadas por qualquer perfil falso, como estava a acontecer consigo.