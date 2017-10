Francis Obikwelu vai ser pai pela primeira vez

Ana Filipe Silveira Hoje às 16:55 Facebook

O ex-atleta Francis Obikwelu, medalha de prata na prova dos 100 metros dos Jogos Olímpicos de Atenas 2004, prepara-se para ser pai pela primeira vez.

A novidade foi dada pela apresentadora Fátima Lopes, através de uma imagem do desportista e da sua mulher publicada este sábado nas redes sociais. "A comemorar!!! O Obikwelu e a Ierlanda vão ser pais! Mais um sobrinho", escreveu o rosto da TVI na legenda da fotografia.

Pouco se sabe sobre a vida pessoal do atual técnico do setor da velocidade do Sporting, nascido na Nigéria e naturalizado português em 2001, que mantém sob total discrição a sua relação com Ierlanda.

Francis Obikwelu, de 38 anos, está oficialmente retirado das pistas de atletismo. Atualmente, o ex-atleta está concentrado na sua carreira de treinador, "uma aposta de risco, mas que é para continuar", sublinhou à Lusa em março deste ano.