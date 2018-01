Gordon Ramsay cobre matrícula de Ferrari para fugir às multas

Ana Filipe Silveira Hoje às 15:36, atualizado às 15:40 Facebook

Um dos chefs mais famosos do mundo é um rebelde dentro e fora da cozinha. Gordon Ramsay confessou que cobre a matrícula do seu Ferrari com película aderente para não ser apanhado pelas câmaras de controlo de velocidade.

Apaixonado por carros, Gordon Ramsay gosta de acelerar pelas ruas de Los Angeles a altas horas da madrugada e tem um truque para nunca ser multado ou mandado parar pela polícia.

"Conduzo à noite, quando ninguém me vê. Arranco às duas e meia da manhã na autoestrada e nenhum policia nem nenhuma câmara me apanham porque cubro os números da matricula com película aderente", confessou ao jornal inglês "Daily Mail".

O popular chef ainda deu umas dicas ao jornalista, sobre aquilo que deve fazer quando tiver o seu primeiro carro da marca italiana: "É ótimo para um chef quando temos o nosso primeiro Ferrari, basta colocar-lhe película. Não é possível tirar fotografias (à matricula), faz reflexo. É brilhante!", brincou o Gordon Ramsay. "É uma bela dica, estou a tentar ajudá-lo...Arranje rolos de película aderente quando tiver o seu primeiro Ferrari e cubra a parte da frente para não ser apanhado a acelerar."

A publicação britânica escreve que Gordon Ramsay terá uma coleção de nove Ferraris, oito na Europa e um nos Estados Unidos, um Ferrari California T. Um dos primeiros foi-lhe oferecido pela mulher, Tana, quando o chef recebeu a sua terceira estrela Michelin, em 2000.