Há uma mensagem escondida na foto oficial de aniversário do príncipe Carlos?

No dia em que o futuro rei de Inglaterra comemora 70 anos de vida, o Palácio de Kensington decidiu publicar uma fotografia de família tirada nos jardins da Clarence House, em Londres.

O príncipe Carlos de Inglaterra celebra esta quarta-feira o 70.º aniversário. Assim, de modo a celebrar o simbolismo deste dia para a família real britânica, os responsáveis pela gestão das redes sociais do Palácio de Kensington publicaram, ao início da madrugada, uma fotografia na qual o futuro rei surge ao lado da mulher, dos filhos, das noras e dos netos.

Assim, numa só imagem que tem a particularidade de não ter presente a rainha Isabel II, podendo ser encarada como o reflexo do que deverá ser a família real no futuro, Carlos e a mulher, Camila, estão sentados no plano inferior, com os netos George e Charlotte. Mais acima, ao centro, e de pé, estão os filhos William e Harry, ladeados pelas respetivas mulheres, Kate Middleton, com Louis ao colo, e Meghan Markle, grávida pela primeira vez.

Já há cerca de duas semanas, Robert Jobson, autor de um novo livro sobre a realeza do Reino Unido, afirmou que "a rainha está a considerar seriamente" abdicar das suas funções dentro de três anos. "Acredita que, se estiver viva aos 95 anos, passará certamente o reinado para Carlos", explica.

De modo a assinalar, também, o aniversário do príncipe Carlos, o JN decidiu recordar alguns dos momentos mais marcantes dos primeiros 70 anos de vida do filho da rainha Elisabeth II. Fique a conhecê-los aqui.