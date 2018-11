João Manuel Farinha Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

A revista "People" elegeu o ator britânico Idris Elba como o homem mais sexy de 2018. O ator sucede ao cantor Blake Shelton e protagoniza a capa de novembro daquela famosa revista.

Aos 46 anos, Idris Elba foi considerado o homem mais sexy do mundo para a revista "People". A eleição anual da publicação norte-americana já se tornou num clássico e todos os anos é aguardada com grande expectativa. O anúncio da escolha deste ano foi revelado na noite de segunda-feira, no "The Tonight Show" (NBC), conduzido por Jimmy Fallon.

O anfitrião do "talk show" revelou a capa da edição de novembro da revista "People" em primeira mão e entrevistou Idris Elba via Skype.

O intérprete ainda não tinha visto a capa que o próprio protagonizara e mostrou-se satisfeito com o resultado final: "Estou muito feliz, muito obrigado. A minha mãe vai ficar muito orgulhosa."

A primeira vez que a "People" elegeu o homem mais "sexy" do mundo foi em 1985, com Mel Gibson a fazer as honras. Nos últimos anos, a revista distinguiu Blake Shelton (2017), Dwayne Johnson (2016), David Beckham (2015), Chris Hemsworth (2014), Adam Levine (2013), Channing Tatum (2012), Bradley Cooper (2011), Ryan Reynolds (2010), Johnny Depp (2009) e Hugh Jackman (2008).