Jamie Oliver tem dívidas no valor de 80 milhões de euros

Empréstimos, pagamentos a fornecedores e ordenados em atraso. As dívidas de Jamie Oliver rondam os 80 milhões de euros, avança o jornal "The Sun". A solução poderá passar pelo encerramento de 12 estabelecimentos.

Jamie Oliver inaugurou um restaurante em Lisboa, da sua cadeia Jamie's Italian, há cerca de 15 dias. Mas, de acordo com o "The Sun", as finanças do chefe britânico, de 42 anos, já conheceram melhores dias. O jornal inglês avança que Oliver tem cerca de 80 milhões de euros em dívidas referentes a empréstimos, pagamentos a fornecedores e ordenados.

A solução poderá passar pelo encerramento de 12 dos seus estabelecimentos (a rede Jamie's Italian conta com cerca de 60 em todo o mundo), como consequência, no despedimento de 450 funcionários, explica a mesma publicação.

Em janeiro do ano passado, o chefe encerrou seis restaurantes. Na altura, justificou-se com o Brexit através de um comunicado assinado pelo diretor executivo da Jamie Oliver Restaurant Group, Simon Blagden. "Como todos os proprietários de restaurantes sabem, este é um mercado difícil e, após o Brexit, as pressões e as incógnitas tornaram tudo ainda mais complicado", explicou.

Já anteriormente, Oliver tinha admitido que o negócio vivia um momento de espiral descendente. "Desperdicei e destruí 40% dos meus estabelecimentos", confessou.

O também apresentador de televisão tem uma fortuna avaliada em qualquer coisa como 300 milhões de euros.