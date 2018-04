Polémica com a sogra deixa Letizia "preocupada e bastante desolada"

Dúlio Silva Hoje às 14:54 Facebook

Uma amiga de Letizia Ortiz conversou com ela após a publicação do vídeo que mostra um alegado desentendimento entre a mulher do rei Felipe VI de Espanha e a mãe deste. Letizia ter-lhe-á dito que está "preocupada e bastante desolada" com a polémica que se criou em redor desta situação.

Um "absurdo" e um "gesto natural". Terá sido desta forma que a rainha Letizia de Espanha descreveu a situação em que se viu envolvida com a sua sogra e que rapidamente ganhou uma grande dimensão, não só nos órgãos de comunicação social do país vizinho como na imprensa internacional. As palavras foram reproduzidas por Imma Aguilar, amiga da ex-jornalista, com quem trabalhou entre 1999 e 2000 na CNN+.

Segundo a atual consultora política, que marcou presença no programa "El círculo", da Telemadrid, para comentar a suposta zanga protagonizada pelas rainhas Letizia e Sofia, a mulher do monarca espanhol disse-lhe, por chamada telefónica, que está "preocupada e bastante desolada" com esta polémica.

O momento controverso, que espoletou em poucas horas diversas reações - inclusive a de Marie-Chantal da Grécia, prima de Felipe VI que saiu em defesa da tia -, aconteceu no passado domingo, à saída da tradicional missa de Páscoa que conta anualmente com a presença da família real de Espanha.

Nas imagens, reproduzidas primeiramente na rede social Twitter, pode ver-se a rainha emérita Sofia a pôr as mãos sobre os ombros da princesa Leonor e da infanta Sofia, suas netas, e a posar para os fotógrafos. O que o vídeo mostra, nos segundos seguintes, é Letizia Ortiz a ir ao encontro da sogra e das filhas, caminhando à frente delas como se estivesse a impedir a captação dos registos fotográficos.

Sogra e nora acabaram por trocar algumas palavras e a princesa Leonor tentou mesmo tirar a mão da avó do seu ombro. A situação só teve um ponto final com a intervenção do rei Felipe VI de Espanha, que apaziguou os ânimos.

Imma Aguilar garantiu, no já citado programa de televisão, que não há qualquer "problema sério" entre as duas e que "nada aconteceu", mostrando-se assim do lado da amiga.

"Creio que aquilo são imagens de uma mãe preocupada com a imagem de suas filhas. (...) Preocupa-a quem tira fotos delas (das filhas), onde (as fotografias) vão sair, quem se aproxima delas... É uma reação de mãe", considerou, para a seguir acrescentar que a rainha de Espanha "é uma pessoa muito comprometida com o seu trabalho, com a sua profissão, com o papel que desempenha e, como mãe, com as suas filhas".

A Casa Real de Espanha não quis prestar qualquer declaração sobre o assunto.