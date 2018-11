Liliana Aguiar já é mãe de Santiago

Dúlio Silva Hoje às 14:44 Facebook

Nasceu, esta sexta-feira, o primeiro fruto da relação entre Liliana Aguiar e Francisco Nunes. "Estamos todos muito felizes", diz a empresária.

A boa-nova foi dada no perfil de Instagram da ex-apresentadora de televisão, ao início da tarde desta sexta-feira. "Já nasceu o nosso amor Santiago Aguiar Nunes, com 3,310 quilos e cheio de força. Estamos todos muito felizes...", lê-se na legenda de uma imagem em que Liliana Aguiar surge com Francisco Nunes o recém-nascido.

Também o marido da empresária assinalou o nascimento daquele que é o seu terceiro filho, o primeiro do casamento com a atual mulher. "Já nasceu o nosso amor Santiago Aguiar Nunes!", repetiu o "mental coach".

Liliana Aguiar é ainda mãe de Miguel, de dez anos, fruto da sua anterior relação com Miguel Ângelo Tavares, e de Salvador, nascido em janeiro do ano passado do namoro com o ator José Carlos Pereira.