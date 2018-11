Luciana Abreu mostra as filhas gémeas pela primeira vez

Carolina Morais Hoje às 13:14 Facebook

Aproveitando o Dia Mundial da Prematuridade, Luciana Abreu publicou pela primeira vez uma imagem das suas filhas gémeas, Amoor e Valentine.

Sete meses depois de ter sido mãe das gémeas Amoor e Valentine, Luciana Abreu mostrou-as publicamente pela primeira vez. Aproveitou o facto de ser Dia Mundial da Prematuridade e publicou uma adorável fotografia no Instagram.

Por terem nascido com apenas 29 semanas, as gémeas - fruto do seu casamento com Daniel Souza - passaram por grandes dificuldades nos primeiros dias de vida. Mas tudo isso está no passado. "São lutadoras como a mãe", assegurou a atriz numa entrevista a Júlia Pinheiro.

Recorde-se que Luciana Abreu é mãe de duas outras meninas, fruto do casamento com Yannick Djaló: Lyonce, de sete anos, e Lyannii, de seis.