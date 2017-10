Madonna no Coliseu dos Recreios para ouvir Ana Moura

Ana Filipe Silveira Hoje às 12:16, atualizado às 15:47 Facebook

Madonna continua a apostar na canção nacional para se inspirar para os seus próximos trabalhos. Este sábado, a cantora norte-americana terá estado no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a assistir ao concerto da fadista Ana Moura.

Madonna terá estado no Coliseu dos Recreios a ouvir Ana Moura. A fadista deu um concerto na sala lisboeta neste sábado à noite, inserido numa digressão de apresentação do seu álbum "Moura".

Apesar de a cantora norte-americana não ter feito qualquer referência nas redes sociais, como tem sido seu hábito desde que se mudou para o nosso país, no início de setembro, o diretor da Sons em Trânsito, Vasco Sacramento, não deixou que a sua presença passasse despercebida.

"Depois dos Rolling Stones, depois de Prince, depois de Andrea Bocelli, de Herbie Hancock, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso e tantos outros... Madonna no Coliseu a ver Ana Moura!", escreveu o responsável pelos concertos da fadista no Facebook, referindo-se às estrelas da música internacional que já manifestaram o seu apreço pela fadista portuguesa.

Madonna, de 59 anos, explicou em entrevista à revista "Entertainment Weekly" que nesta sua estada por Portugal, onde o filho David Banda, de 12, treina futebol no centro de estágios do Benfica, quer aproveitar para se inspirar. "Como sabem, mudei-me para Lisboa e tenho ouvido muita música por aqui, como fado, que é a canção nacional do país. Há uma mistura cultural de pessoas e música. Podemos sair todas as noites e ouvir sempre música diferente. Aqui há muita música jazz e, de momento, ando a ouvir muitos artistas locais dos quais nunca tinha ouvido falar e que me têm inspirado muito", confessou.

À mesma publicação, referiu que um próximo álbum seu terá uma "abordagem diferente": "Chegou a altura de voltar à beleza e à simplicidade da música, das letras e do intimismo".