Nova paixão de Brad Pitt é 32 anos mais nova do que o ator

Chama-se Ella Purnell, é inglesa, tem 21 anos, e está a ser apontada como a nova paixão de Brad Pitt. Curiosamente, esta atriz tem também algo a ver com Angelina Jolie, a ex-mulher do norte-americano.

Brad Pitt parece já ter ultrapassado a dor do divórcio de Angelina Jolie, anunciado em setembro do ano passado. Depois de um ano tumultuoso no que toca à relação do ex-casal e aos seis filhos do mesmo, o ator terá encontrado novamente o amor ao lado de Ella Purnell, de 21 anos, menos 32 do que o intérprete norte-americano.

A notícia foi avançada pela revista "In Touch Weekly", que refere ainda que Pitt fez de tudo - e conseguiu - incluir a sua nova amada na série "Sweetbitter", do canal Starz. Este drama está a ser trabalhado pela Plan B Entertainment, produtora fundada em 2002 pelo ator em conjunto com Brad Grey e Jennifer Aniston. Mais: quer tê-la no filme de ficção científica "Ad Astra", onde o próprio contracena com Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e Ruth Negga. "Ele tem a certeza que este filme vai ser um sucesso e que fará da Ella uma estrela", conta uma fonte próxima de ambos àquela publicação. "A Ella está encantada com toda a atenção que está a receber dele. Ela disse aos amigos que ele sempre foi uma paixão sua de adolescente", assegura ainda.

Curiosamente, a britânica já se cruzou com Angelina Jolie, pelo menos no grande ecrã. É que foi ela quem deu corpo à personagem de Maléfica na juventude no filme de 2014 com o mesmo nome e protagonizado pela ex-mulher de Pitt.

A "In Touch Weekly" frisa que a paixão entre os dois ainda não passou do campo "platónico", mas que quem os conhece acredita que "não demorará muito até passarem para o próximo nível".