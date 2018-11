O lado sombrio de Meghan Markle que o público desconhece

NA Hoje às 17:50 Facebook

Meghan Markle virou do avesso o palácio de Kensigton e impôs as suas regras. A personalidade da mulher do príncipe Harry de Inglaterra está a dar que falar na imprensa internacional.

A ex-atriz, que trocou alianças com o neto da rainha Isabel II há seis meses, está determinada a fazer as coisas à sua maneira. Depois do despedimento da sua assistente pessoal, têm surgido notícias na imprensa que dão conta do seu forte caráter.

De acordo com a informação recolhida pelo jornal britânico "Daily Mail", Meghan Markle foi apelidada de "Furação Meghan" porque acorda às cinco da manhã todos os dias para dar ordens aos funcionários e gosta de quebrar as regras da monarquia.

Segundo uma fonte, a rainha não gostou que Meghan Markle utilizasse um vestido tão branco no seu casamento com o príncipe Harry, uma vez que já é divorciada. Disseram-lhe que precisava de se vestir menos como uma estrela de Hollywood", contou a fonte.

Outra atitude da mulher do príncipe Harry que não terá agradado a Isabel II é o uso constante de peças de roupa preta, isto porque os elementos da família real só utilizam preto quando estão de luto.

A rainha não é a única insatisfeita. A equipa destacada para ajudar Meghan Markle também já se queixou publicamente acusando-a de ser bastante exigente e de passar a vida a enviar mensagens de texto com pedidos.