O primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau, não conteve as lágrimas ao recordar, numa mensagem aos jornalistas, o amigo e músico Gord Downie, que perdeu a vida a lutar contra um tumor cerebral terminal.

O vocalista da banda The Tragically Hip morreu terça-feira, aos 53 anos, dois anos após lhe ter sido diagnosticado um tumor no cérebro. Justin Trudeau, de quem Gord Downie era amigo, fez questão de lhe prestar uma homenagem, lembrando "um dos melhores" do Canadá.

"O Gord era meu amigo, mas era também amigo de todos. O nosso amigo amava este país com todas as forças. Amava cada canto escondido, cada história, todos os aspetos", sublinhou o primeiro-ministro canadiano, em lágrimas, numa declaração à imprensa. "Somos menos como país sem o Gord. E isso dói".

Também na quarta-feira, nas redes sociais, o primeiro-ministro canadiano voltou a reforçar o elo de amizade que o unia ao cantor, com uma fotografia dos dois publicada na sua conta de Instagram. "Nunca haverá outro como tu, Gord. Descansa em paz, meu amigo", lê-se na legenda da imagem.

Em comunicado, publicado na conta do Twitter do grupo musical The Tragically Hip, a família de Gord Downie revela que o artista estava consciente de que o dia da sua morte estava a chegar e que, por isso, dedicou o seu "precioso tempo a fazer música" e "a expressar a sua profunda gratidão à família e amigos pela sua vida bem vivida".