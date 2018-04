Protagonista de "Magic Mike" está em processo de divórcio

Dúlio Silva Hoje às 12:46 Facebook

Ele tem 37 anos e dá vida a uma das personagens mais viris (e pretendidas) do grande ecrã. O ator Channing Tatum, o "Magic Mike", anunciou esta segunda-feira à noite o fim do seu casamento com a atriz Jenna Dewan.

O agora ex-casal conheceu-se nas filmagens da longa-metragem "Step Up", lançada nos Estados Unidos em 2006. Channing Tatum e Jenna Dewan, ambos de 37 anos, ficaram noivos em 2008 e, no ano seguinte, oficializaram a sua relação em Malibu, na Califórnia. Agora, estão em processo de divórcio.

A notícia foi tornada pública esta noite, através de um comunicado assinado pelos dois atores e partilhado nas redes sociais. "Escolhemos amorosamente separar-nos enquanto casal. Apaixonámo-nos profundamente há muitos anos e vivemos uma jornada mágica juntos. Nada absolutamente mudou sobre o quanto nos amamos, mas o amor é uma aventura linda que nos está a levar, por agora, para caminhos diferentes", escreveram Channing e Jenna.

Ambos salientam que "não há segredos nem acontecimentos lascivos na origem desta decisão" e agradecem "antecipadamente o respeito pela privacidade da família". Até porque, sublinham, manter-se-ão como "pais dedicados" da única filha de ambos, Everly, nascida em maio de 2013.