Rainha Letízia e Sofia "pegam-se" em público

Dúlio Silva Hoje às 10:08 Facebook

Twitter

À saída da tradicional missa do domingo de Páscoa, a rainha Letízia e a rainha emérita Sofia protagonizaram um momento de tensão que obrigou à intervenção do rei de Espanha. Tudo por causa de uma fotografia.

A cerimónia religiosa aconteceu na Catedral de Palma de Maiorca e marcou o regresso do rei emérito Juan Carlos, que não comparecia à missa do domingo de Páscoa desde 2014, quando abdicou a favor do filho, e que assistiu ao longe a uma zanga entre a sua mulher e a sua nora.

Após a eucaristia, a rainha emérita Sofia pôs as suas mãos sobre os ombros da princesa Leonor e da infanta Sofia, suas netas, posando para os fotógrafos. A rainha Letízia rapidamente se apercebeu e não gostou da situação, caminhando à frente da sogra e das filhas.

No vídeo, que se tornou viral na Internet nas últimas horas, torna-se claro que o objetivo de Letízia era impedir que o registo fotográfico fosse feito. Sogra e nora acabaram por trocar algumas palavras acesas e a princesa Leonor tentou mesmo tirar a mão da avó do seu ombro.

O rei Felipe VI de Espanha rapidamente interveio e apaziguou os ânimos. Mas já nada havia a ser feito: o momento fora registado e partilhado no Twitter.

Já esta terça-feira, quando a zanga entre as duas rainhas de Espanha se tornou viral nas redes sociais, a imprensa espanhola realçou uma de milhares de reações ao vídeo: a de Marie-Chantal da Grécia, sobrinha de Sofia.

"Nenhuma avó merece este tipo de tratamento! Uau. Ela [Letízia] mostrou-se como realmente é", escreveu a prima do rei de Espanha na sua conta do Twitter.