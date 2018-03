Rei de Marrocos e Lalla Salma separados

Dúlio Silva Hoje às 12:25 Facebook

Depois de 16 anos de casamento, a união dá lugar ao divórcio em Marrocos. Segundo avança a revista "Hola!", Mohamed VI e Lalla Salma estão oficialmente separados.

A notícia foi avançada esta quarta-feira, dia em que o rei e a princesa completariam mais um ano de matrimónio.

Há muito que se especulava sobre o futuro deste casamento. Em abril de 2017, depois de uma visita a Cuba e a Miami, Lalla deixou de ser vista com regularidade ao lado do rei e tudo fazia crer que o casal não estaria a viver dias felizes.

Já no passado mês de fevereiro, Mohamed VI foi operado ao coração, numa clínica em Paris, devido a um episódio de arritmia cardíaca. Após a intervenção cirúrgica, foram reveladas algumas fotografias do rei com os dois filhos, Moulay Hassan e Lalla Khadija, de 14 e 11 anos, respetivamente, e os quatro irmãos. A princesa não esteve presente, o que fez aumentar ainda mais os rumores de que o divórcio poderia estar para breve.

Recorde-se que este casamento, que agora termina, quebrou vários estereótipos e hábitos da cultura marroquina. Se, por um lado, o rei de Marrocos tomou a decisão inédita de ser marido de uma só mulher, Lalla optou por não usar o tradicional véu, tornando-a num exemplo de moda a ser seguido naquele país do norte de África.

A última vez que Lalla Salma exerceu funções de princesa foi em outubro do ano passado, quando participou na inauguração do Museu Yves Saint Laurent, em Marraquexe.