O norte-americano Logan Paul, que em janeiro provocou uma onda de indignação ao publicar um vídeo considerado "ofensivo" para as vítimas de suicídio, está a ser protagonista de uma nova polémica no YouTube. Desta vez, o vídeo envolve animais.

O conhecido youtuber está a ser novamente alvo de duras críticas por parte dos internautas. No início do mês de janeiro, o jovem de 22 anos partilhou um vídeo no YouTube no qual surgia a passear com os amigos pela floresta Aokigahara, no Japão, conhecida pelo elevado número de suicídios que lá ocorrem. A determinada altura, o grupo cruzou-se com o corpo de um homem, fazendo comentários satíricos.

Após aquela que foi a maior polémica em que o seu nome esteve envolvido, as pessoas não acreditaram que Logan Paul iria mudar de atitude, mesmo depois de este ter pedido desculpas.

Num novo vídeo, filmado na sua mansão, na Califórnia, Logan Paul aparece a eletrocutar dois ratos mortos com uma pistola elétrica. "Nenhum rato vem a mim casa sem ser eletrocutado. Odeio ratos", afirmou.

Ao tirar um peixe da água, visivelmente em mau estado de saúde, o jovem satirizou a situação, anunciando que se preparava para fazer uma "reanimação cardiorrespiratória".

As imagens difundidas pelo youtuber já estão a gerar polémica, mesmo entre organizações de defesa dos direitos dos animais, que consideram a sua atitude uma "crueldade". Ao ser informada do vídeo por uma utilizadora da rede social Twitter, a associação norte-americana PETA afirmou que "o comportamento de Logan Paul é imperdoável".

Em entrevista ao site TMZ, Lisa Lange, vice-presidente da referida organização, manifestou o seu desagrado com o vídeo. "Este tipo de conteúdos não tem lugar no YouTube nem em lado algum, já que pode fazer com que os jovens desvalorizem a crueldade com os animais."

O vídeo em questão pode vir a ser retirado do YouTube em breve, na sequência das queixas que já foram apresentadas.