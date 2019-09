Ângelo Rodrigues submetido a cirurgia para reconstrução da perna

Hoje às 16:29 Facebook

O ator Ângelo Rodrigues foi submetido, há uma semana, a uma cirurgia para reconstruir parte da perna esquerda, mas ainda terá de ser operado novamente, no início de outubro.

Depois da segunda intervenção, o ator irá realizar fisioterapia, já fora do hospital Garcia de Orta, em Almada, onde se encontra, revelou a agência Glam, que o representa, em comunicado.

No mesmo texto, a empresa afirma que Ângelo se encontra em "plena recuperação".

O problema de saúde de Ângelo Rodrigues terá começado a 20 de agosto, quando se sentiu mal depois de regressar de um trabalho na Madeira. Foi medicado com um antibiótico e voltou às urgências no dia seguinte, ficando internado.

A 26 de agosto, entrou em choque séptico, tendo sido colocado em coma induzido. Depois de três cirurgias e alegada falência dos rins, Ângelo foi retirado do coma induzido. Depois de ter realizado tratamentos em câmara bariátrica, o estado de saúde do ator tem vindo a melhorar, com poucas informações a serem divulgadas.

O caso, alegadamente causado por injeções de testosterona, voltou a chamar atenção para o uso indevido de esteroides, principalmente em ginásios, levando a que a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) pedisse à PJ e ASAE que investigasse a venda de medicamentos com testosterona em Portugal.