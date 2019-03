Basílio Horta deu nega a Madonna. "Há coisas que o dinheiro não paga"

Sara Oliveira Hoje às 16:20 Facebook

A rainha da Pop quis pôr um cavalo dentro de um palácio de Sintra para a gravação de um videoclipe. O presidente da câmara local, Basilio Horta, negou o pedido de Madonna, sublinhando que leva "muito a sério o princípio da igualdade".

Como o JN adiantou (e fotografou), a semana passada, Madonna esteve a gravar o videoclipe para a música "Indian Summer", na Quinta Nova da Assunção, em Sintra, mas uma das cenas foi vetada pela autarquia, que é proprietária do espaço em questão.

A artista norte-americana quis levar um cavalo para dentro do palacete em Sintra, mas não foi autorizada. Contrariada, Madonna não gostou e tentou reverter, através do seu agente, a situação, mas sem sucesso. Porque segundo Basílio Horta, presidente da Câmara de Sintra, "há coisas que o dinheiro não paga".

"Em condição nenhuma deixaria entrar um cavalo no palácio, não tem qualquer sentido! A Madonna é uma artista, mas o palácio é de todos e não é para ser estragado",afirmou o edil em declarações ao jornal "Expresso", mesmo que a nega tivesse sido dada mesmo antes de se saber a verdadeira identidade da interessada.

De acordo com o guião inicial, o animal deveria ficar "deitado no chão a interagir com a protagonista". Só que, de acordo com o parecer técnico, "o piso do rés-do-chão assenta sobre estrutura de vigas de madeira, sendo a caixa-de-ar ventilada, portanto um piso não estabilizado estruturalmente, o que impede a utilização de atividades que provoquem vibrações".

Madonna terá ameaçado falar com o primeiro-ministro e há quem garanta que até pôs em causa a sua continuidade no nosso país, para onde se mudou no verão de 2017 para que um dos filhos, David Banda, seguisse o sonho de ser futebolista.

O jovem joga nos iniciados do Benfica e é comum a artista acompanhar os jogo, como ainda aconteceu este domingo, vibrando com cada golo. No Instagram, partilhou imagens do último encontro, com a bandeira de Portugal e um coração na descrição.