Bebé de Harry e Meghan já nasceu

Hoje às 14:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O filho dos duques de Sussex, o príncipe Harry e Meghan Markle, nasceu esta segunda-feira. É um rapaz.

O bebé nasceu às 5.26 horas e pesa 3,2 kg, segundo a informação oficial divulgada pela família real.

Harry assistiu ao parto e a mãe de Meghan, Doria Ragland, está também com os duques. O nome do bebé não foi ainda divulgado.

O nascimento acontece um ano depois do casamento real. Harry e Meghan contraíram matrimónio a 19 de maio do ano passado.

O bebé real receberá três ou quatro nomes, incluindo vários nomes do meio, mas pode não ter o título de sua alteza real. Se oferecessem os títulos, Harry e Meghan poderiam rejeitá-los, como a princesa Anne fez para Zara Tindall e Peter Phillips.

Oficialmente, o sobrenome da família real é Mountbatten-Windsor, mas tanto Harry quanto seu irmão, o príncipe William, usaram o sobrenome Wales, o título de seu pai.

O herdeiro de Harry e Meghan não terá o título de príncipe ou princesa, pois está muito abaixo da linha de sucessão ao trono britânico. O bebé será o sétimo na linha.

Se for menino, terá o título de conde de Dumbarton, um dos títulos o pai recebeu depois do casamento. Caso seja uma menina, será lady (primeiro nome) Mountbatten-Windsor, e todos os outros filhos que tiverem receberam este último título (lady Mountbatten-Windsor ou lord Mountbatten-Windsor).

No entanto, a rainha tem o poder de mudar os títulos e permitir que os filhos de Harry e Meghan sejam príncipes e princesas, como aconteceu com os filhos mais novos do príncipe William e de Kate Middleton.

O filho dos duques de Sussex usará no batizado uma réplica do vestido de rendas Honiton e cetim, que foi feito para a filha mais velha da rainha Victoria em 1941.

Desconhecidos são os escolhidos para padrinhos. Há um costume entre os membros da família real britânica de que não façam parte do clã real mais próximo. São escolhidos primos, parentes do lado da pessoa que não pertence à realeza e até amigos, sendo difícil que William ou Kate entrem na equação.

Entre as hipóteses, estão o ator George e a sua mulher, a advogada Amal Clooney, a estilista Jessica Mulroney e alguns amigos de infância de Harry.