Carolina Loureiro é protagonista de “Nazaré”, nova novela da SIC

Carolina Loureiro regressa à representação com um papel principal na nova novela da SIC, “Nazaré”. A apresentadora do programa “Fama Show” partilhou nas redes sociais o teaser da nova aposta do canal televisivo, na qual irá interpretar o papel de “Nazaré”, par romântico de José Mata. “Por mais que tente não tenho muitas palavras. Muito em breve a Nazaré deixa de ser só nossa para ser vossa também”, escreveu na descrição do vídeo publicado no Instagram. View this post on Instagram Por mais que tente não tenho muitas palavras. Muito em breve a Nazaré deixa de ser só nossa para […]