Eduardo Beauté morreu vítima de embolia cerebral

Eduardo Beauté morreu vítima de uma embolia cerebral, confirmou o JN junto de fonte próxima do cabeleireiro.

A hipótese de ter havido crime na morte do famoso cabeleireiro Eduardo Beauté, aos 52 anos, já estava posta de parte, tal como noticiou esta terça-feira, o JN.

Fonte policial garantiu que a análise ao local onde foi encontrado sem vida "colocou de parte a intervenção de terceiros" e, por isso, o caso ficou sob a alçada da PSP e Instituto Nacional de Medicina Legal.

Segundo amigos, Eduardo Beauté andaria animado com um novo projeto que arrancaria ontem com três sócios italianos.

E terão sido eles a dar o alerta, após o cabeleireiro ter faltado a uma reunião. Pediram ajuda à empregada e foi esta que encontrou Beauté morto no quarto.

Ainda não se sabe a data do funeral do cabeleireiro dos famosos, cuja morte chocou as celebridades nacionais e surpreendeu os portugueses, que se habituaram à sua presença assídua nas páginas cor-de-rosa.

O futuro dos três filhos é uma incógnita, mas uma das melhores amigas de Eduardo Beauté, Filomena Cardinali, tem "fé que as crianças não vão ser separadas".