Famosa modelo australiana encontrada morta em casa

A modelo australiana Annalise Braakensiek foi encontrada morta no apartamento onde vivia em Sidney, na Austrália, no domingo.

As autoridades foram chamadas para a propriedade da mulher de 46 anos, que vivia nos subúrbios de Sidney, na tarde do último domingo. O alerta terá sido dado por amigos de Annalise ​​​​.

Segundo avança a "Sky News Australia", não há circunstancias suspeitas em torno da morte de Annalise. A modelo iniciou atividade no mundo da moda aos 16 anos, quando foi descoberta por um fotografo numa praia de Sidney. A partir desse momento, notabilizou-se pela participação em campanhas publicitárias em revistas da Austrália, EUA, Reino Unido e Itália.

Além das participações no universo da moda, desenhou roupa interior e joias, trabalhando, ainda, com instituições que combatem o cancro e que lutam pela defesa dos animais.

Em 2017, a modelo lutou com uma série de problemas psicológicos despoletados pela morte de familiares e amigos próximos. Em 2018, divorciou-se do marido com quem era casada há 16 anos.