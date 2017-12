Filhas de Luciana Abreu já nasceram

Ontem às 22:51 Facebook

Twitter

Partilhar

As gémeas de Luciana Abreu nasceram este sábado, depois de a atriz e cantora ter sido internada de urgência no Hospital de Cascais, durante a manhã.

A boa-nova chegou através do Instagram de Luciana, onde a atriz de "Espelho d'Água" já tinha dado conta do internamento. Segundo a nota, o parto correu bem e foi um "presente de Natal antecipado".

"As nossas filhas nasceram bem, dentro do possível para prematuras, com a graça de Deus. Vieram como que um presente de Natal antecipado. Ficarão por algum tempo nas incubadoras, a lutar pela vida, com o apoio dos médicos que a elas se vão dedicar", pode ler-se na legenda, que acompanha uma foto da artista com o marido Daniel Souza, com quem casou em outubro, um mês depois de ter anunciado a gravidez.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Além das gémeas, Luciana Abreu tem mais duas meninas, Lyonce e Lyannii, frutos do casamento anterior da cantora com o futebolista Yannick Djaló.