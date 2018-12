Filhos de Amal e George Clooney "apresentados" ao Mundo de surpresa

JN Hoje às 11:02 Facebook

Amal e George Clooney protegeram a privacidade dos filhos, Alexander e Ella, desde que nasceram, em julho e 2017. Foi com surpresa que a advogada saiu à rua com os gémeos ao colo, "apresentando" as crianças ao Mundo.

Amal passeou por uma rua de Nova Iorque com os gémeos ao colo, para surpresa geral. As imagens mostram um Alexander que é a "cara chapada" do pai George. O gorro na cabeça de Elle limita a observação, mas a menina aparenta mais semelhanças com a mãe.

Amal e George Clooney formam um dos casais mais afamados do Mundo. Ela é uma advogada famosa e representante das Nações Unidas; ele um dos mais cobiçados atores de Nova Iorque, vencedor de um Oscar em .2005, pelo papel em "Syriana".

O nascimento dos gémeos do casal, em 2017, foi um dos momentos mais aguardados pelas chamadas revistas do coração. Os fotógrafos da revista francesa "Voici" não foram de modas, pouco após o nascimento das crianças.

"Escalaram o muro, subiram a uma árvore e tiraram fotos dos nossos filhos dentro de casa. Não se iludam, vamos tomas medidas legais, porque a segurança dos nossos filhos está em causa", disse Clooney, em 2017, em declarações à revista "People". Ano e meio depois, Amal "apresentou" as crianças ao Mundo.