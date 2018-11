Goucha e Cristina Ferreira em jantar animado antes de Maria entrar em cena

Hoje às 22:46 Facebook

Um dia depois de anunciar Maria Cerqueira Gomes como a sua nova parceira, a partir de janeiro, no "Você na TV" na TVI, Manuel Luís Goucha encontrou-se esta quarta-feira com a ex Cristina Ferreira que, sem reservas, partilhou imagens dos dois nas redes sociais.

Sorridentes e cúmplices como nos tempos em que fizeram dupla na televisão, os apresentadores cumpriram o que há muito tinham combinado, encontrando-se para um jantar animar e com muitos novidades a partilhar.

Na véspera, no "Jornal da Noite", onde esteve para falar da escolha da portuense Maria para lhe fazer companhia nas manhãs da TVI, Goucha já tinha garantido que a amizade com Cristina se tinha mantido inalterável, desmentindo qualquer quezílias, garantindo contudo que a ligação profissional "é passado".

E, como disse a agora apresentadora da SIC, "tanta legenda" para uma das fotos em que surge com um sorriso de orelha a orelha a brincar com o colega, provando que as polémicas não passam de especulação.

À mesa, Maria Cerqueira Gomes deverá ter sido um dos assuntos de conversa, mesmo ainda estando a 300 quilómetros e a conduzir o "Olá Maria" no Porto Canal até 30 de novembro. A sua estreia na estação de Queluz de Baixo está marcada para janeiro, altura em que Cristina também desvendará o que anda a preparar em Carnaxide.