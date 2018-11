Isilda Moreira estreia-se no desfile Victoria's Secret

Hoje às 10:19 Facebook

Twitter

A manequim portuguesa Isilda Moreira estreia-se na quinta-feira no desfile anual da marca norte-americana de lingerie Victoria's Secret, em Nova Iorque, e no qual participa também outra portuguesa, Sara Sampaio.

Aos 20 anos, Isilda Moreira, filha de mãe cabo-verdiana e pai guineense, torna-se na segunda portuguesa a participar no Victoria's Secret Fashion Show, que tem transmissão televisiva garantida em mais de 190 países, a 2 de dezembro.

A entrada para o grupo das 60 manequins escolhidas para o desfile deste ano era algo com que Isilda Moreira sonhava, mas que não planeou, como contou à Lusa em outubro, nos bastidores da 51.ª edição da ModaLisboa.

Depois de ter pisado as passerelas das semanas da moda de Paris, Milão e Londres, Isilda estava, em agosto deste ano, "pela primeira vez em Nova Iorque".

"Não me passava pela cabeça sequer fazer o 'casting' [para o desfile da marca de lingerie], quanto mais passar. Fui lá só para fazer a semana da moda", partilhou com a Lusa.

Já que lá estava, a agência que a representa desafiou-a a tentar o "casting" para o desfile que "adorava fazer", e que acompanha desde os 14 anos, altura em que começou a trabalhar em moda.

"Fiz e passei ao segundo ["casting"]. No segundo pensei que [chegar até ali] já era uma vitória e que não iria passar. Não tinha estado um ano inteiro a preparar-me, como as outras raparigas", recordou. Quando soube que era uma das 60 escolhidas, "não queria acreditar".

Isilda Moreira nasceu em Lisboa, mas foi "descoberta" num centro comercial em Londres, onde estava de férias, no verão de 2012.

"Um homem perguntou-me se eu era manequim. Deu-me o cartão da agência e fui lá", recordou.

Como "só se pode começar carreira internacional com 16 anos", na agência disseram-lhe que voltasse para Portugal, para "fazer trabalhos" e se "preparar". E assim foi. "Agenciei-me e em outubro [desse ano] e fiz logo a ModaLisboa", referiu.

Até terminar o 12.º ano, foi conciliando a moda com os estudos. Depois parou, "para poder viajar" e focar-se no trabalho como manequim. "Um dia mais tarde gostaria de tirar um curso de Gestão, para poder gerir a minha própria empresa. Mas não sei. Vamos ver como vai correr tudo agora, não sei o dia de amanhã", afirmou.

Isilda Moreira é uma das "newcomers" (recém-chegadas) do desfile, que partilham a passarela com os chamados "anjos", grupo do qual faz parte Sara Sampaio, que, em 2013, se tornou na primeira portuguesa a participar no desfile anual da marca norte-americana.

Um ano antes, em 2012, a luso-angolana Sharam Diniz tinha sido uma das 30 modelos escolhidas para o desfile.

O desfile da Victoria's Secret realiza-se anualmente desde 1995 e, desde então, só houve quatro desfiles fora dos Estados Unidos: em Cannes (França), Londres, Paris e Xangai (China). Esta será a 16.ª vez que o desfile acontece em Nova Iorque.

A música ao vivo é uma das características do desfile/espetáculo. Em anos anteriores já atuaram, nos desfiles, músicos e bandas como The Weeknd, Bruno Mars, Maroon 5, Rhianna, Justin Bieber e Lady Gaga.

Este ano os escolhidos foram Halsey, The Chainsmokers, Shawn Mendes, Rita Ora, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini e The Struts.

Todos os anos, é mostrado no desfile um 'soutien' feito com pedras preciosas. Este ano, cabe à modelo sueca Elsa Hosk a responsabilidade de vestir a peça, feita com pedras preciosas, avaliada em cerca de 900 mil euros.