Jessica Athayde revela que vai ser mãe de um rapaz

Ao sexto mês de gestação, a atriz Jessica Athayde confirmou que já sabe o sexo do bebé. O primeiro filho, fruto da relação com Diogo Amaral, é um rapaz, como revelou em entrevista a uma revista semanal.

O casal preferia uma menina, pois Diogo já é pai de um menino, Mateus, de cinco anos, da relação anterior com Vera Kolodzig, mas está feliz com a novidade.



Jessica continuará a ser a única mulher em casa, embora se diga que os meninos tenham uma ligação maior às mães.



O nome ainda não foi decidido, mas será bilingue por causa das origens inglesas da mãe e que ela quer ter em conta da educação do filho.