Joana Ribeiro: "Concilio TVI e Amazon graças a ajudas"

Atriz Joana Ribeiro é protagonista da nova novela "Prisioneira", da TVI, e assume papel principal na série "The dark tower", da Amazon. Já esteve na Tunísia e agora foi para a Croácia. "Há sempre tempo para tudo", garante.

Aos 27 anos, Joana Ribeiro é um valor seguro na ficção nacional, com mais um papel principal numa novela. Na Amazon, também é protagonista numa série. Conciliar os dois trabalhos, diz, foi possível graças à ajuda que teve.

Na novela da TVI "Prisioneira", a atriz é "Teresa Cunha", uma personagem que "não é fácil". "Acho sempre difícil defender protagonistas porque há certos "códigos de honra" que seguem e que podem facilmente tornar-se personagens chatas", explica ao JN, confessando que tem "sido bem acompanhada".

Para a artista, "o que torna "Teresa" mais interessante do que a maior parte das protagonistas é que ela não deixa as coisas ruírem à volta dela. É frágil mas tem garra, o que é um bom equilíbrio". A história "fala de estarmos presos a alguma coisa, a alguém. Há diferentes tipos de prisão: a que impomos a nós próprios e a que nos é imposta, e essa temática é muito interessante. E numa altura em que se fala tanto de xenofobia e da dificuldade de uma cultura aceitar outras, é importante mostrar os dois lados da questão", sublinha Joana.

Pesquisa para papel

Os ensaios para o mais recente papel começaram poucos dias depois de terminar as gravações da série "A teia", também na TVI. "A maior parte da preparação foi com a equipa de direção de atores", salienta, acrescentando: "Claro que também houve pesquisa e conversas com a autora para perceber a personagem".

"Teresa" já a levou até à Tunísia. "É sempre especial gravar fora, ainda mais no início do projeto". "Não só temos a oportunidade de gravar em sítios incríveis como também ficamos mais próximos da equipa. É sempre mais intenso. Eu gosto muito de trabalhar fora de Lisboa", frisou.

Ainda em "A teia", a atriz adorou interpretar a vilã "Diana". Afinal, "sempre quis fazer de "bad guy" e a "Diana" era um bocado isso, apesar de ter razões para tal. Mas foi ótimo poder disparar armas e é, sem dúvida, mais divertido do que fazer de boazinha", reconhece.

Na Croácia para a Amazon

Entregue ao guião de "Prisioneira", a atriz divide-se, por estes dias, também pela série "The dark tower", de Stephen King, para a Amazon, estando a gravar na Croácia. Na mesma série está Ana Padrão, que faz de tia da personagem de Joana, "Susan Delgado", num papel principal.

"Estou a conseguir conciliar graças à ajuda da TVI e da Plural que, desde o início, têm feito o possível e o impossível por conseguir gravar as minhas cenas todas e estar na série da Amazon. Acho importante aproveitar estas oportunidades e foi muito bom saber que podia contar com eles nisto", frisa.

Neste frenesim, assegura que "a vida pessoal está ótima" e "há sempre tempo para tudo", referindo-se ao tempo com a família, os amigos e, claro, ao namorado, o ator João Jesus.

Os pais, uma veterinária e um engenheiro civil, perceberam o talento de Joana Ribeiro que, "desde miúda", se refugiava na imaginação. Boa aluna, entrou em Arquitetura, mas a representação ditou o futuro, depois de, incentivada pelos progenitores, ir tirar um curso a Nova Iorque. "E as coisas acabaram por acontecer. Tive sorte. Aconteceu sem eu fazer grandes planos", conclui, lembrando que ainda há "muito por fazer".