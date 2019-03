Katia Aveiro vai ter uma menina

JN Hoje às 19:00 Facebook

Kátia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, revelou, este sábado, que está grávida de uma menina.

Foi através de uma foto de um bolo cor de rosa, onde se lê "It's a girl" (É uma menina), publicada no Instagram, que a empresária, a viver no Rio de Janeiro, Brasil, deu a novidade.

"Vem aí uma mini mim", escreveu na legenda, acrescentando a frase "Vamos ter uma princesa", numa hashtag.

Katia Aveiro já é mãe de Dinis, sete anos e de Rodrigo, de 18, fruto da relação com José Pereira.

A identidade do pai da nova bebé tem sido preservada, sabendo-se apenas que se trata de um empresário brasileiro com quem Katia tem uma relação.