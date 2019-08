Lady Gaga e Bradley Cooper: apaixonados mas não um pelo outro

Hoje às 10:59 Facebook

Afinal, Lady Gaga e Bradley Cooper estão apaixonados, mas não um pelo outro. A cantora, de 33 anos, foi fotografada a beijar o engenheiro de som Dan Horton, de 37, no restaurante Granville em Studio City, Califórnia, conforme avança a revista "People".

Lady Gaga tem um novo namorado seis meses após o fim do noivado com Christian Carino. A revista revela, ainda, que Gaga e Horton mostraram-se muito animados durante a refeição. Quanto ao cantor e ex-namorado da modelo Irina Shayk, o jornal "The Sun" garante que estará numa relação com a atriz Jennifer Garner, com quem está a contracenar uma série.

Outras publicações, como a "National Enquirer" e "Woman"s Day", falam em grande proximidade entre os dois, que já eram amigos, e tudo indica que estarão a viver um romance. Aliás, Jennifer, ex-mulher de Ben Affleck de quem tem três filhos, foi vista, recentemente, na casa do ator em Los Angeles.

A ser verdade, caem por terra as informações que diziam que Gaga estava a viver na casa de Bradley e que o romance já teria começado antes da separação do ator com a modelo. Bradley e Irina têm uma filha e estiveram juntos quatro anos.