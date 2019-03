Luciana Abreu faz queixa do marido

Sara Oliveira Hoje às 00:00 Facebook

Foi no início desta semana que Luciana Abreu assumiu o fim do casamento com Daniel Souza, com quem subiu ao altar a 25 de outubro de 2017, acrescentando "que se encontra a decorrer" o processo de divórcio.

Para a atriz e cantora, "tudo na vida tem limites, a começar pela vida. No amor, o limite é o respeito e a nossa dignidade", acabando por confessar nas redes sociais que "basta de violência doméstica". Ou seja, tal como aconteceu com o primeiro marido, o futebolista Yannick Djaló, a quem acusa de alegados maus-tratos. O JN sabe que Luciana apresentou queixa na GNR de Alcabideche e que corre inquérito sob segredo de Justiça.

Contactado pelo JN, Daniel Souza apenas argumentou desconhecer o que lhe está "a ser imputado ou acusado". "A seu tempo irei pronunciar-me sobre o que está ou sairá na Comunicação Social", respondeu, assinando ainda com o apelido Abreu, que adotou quando se casou com Luciana. O guia turístico agradeceu "a compreensão neste momento tão delicado, pelo amor e respeito" às filhas Amor e Valentine, de 15 meses, que tem em comum com a artista.

Luciana Abreu esteve, na manhã de quarta-feira, no programa da SIC "Alô Portugal" a pretexto de uma nova música. Acabou a criticar duramente os comentadores do "Passadeira vermelho" por causa das considerações sobre a sua vida e a responder a uma telespectadora que disse apreciar o seu trabalho, mas não o resto. "Também ninguém lhe perguntou nada, pois não, querida? A vida a cada um pertence!", atirou.