Imagens colocadas no Instagram de sábado que mostram Luciana Abreu e Daniel Sousa juntos pretendem desmentir rumores que o casal está separado ou em vias de divórcio.

Numa primeira foto, nas "instastories", a atriz e cantora enuncia uma série de publicações e, de maneira enigmática, aparece a sorrir junto ao guia turístico.

Luciana e Daniel casaram a 21 de outubro de 2017 e foram pais das gémeas Amoor e Valentina a 23 de dezembro daquele ano, nascidas de parto prematuro.

Esta semana, surgiu a notícia que o casal estava separado, tendo o marido, que é guia turístico, saído de casa em 30 de dezembro.

Disse-se, também, que Luciana e o marido tinham sido vistos, no dia 18 de dezembro, em Santo Tirso, o que poderia apontar para um "arrufo" entre os dois.

Também esta semana noticiou-se que Luciana Abreu estará, em tribunal a reclamar, ao ex-companheiro, Djaló, pensões de alimentos das duas filhas que tem com o futebolista: Lyannii, de sei anos, e Lyonce, de oito.

A cantora acusa o jogador de não pagar as pensões há três anos, exigindo 111 mil euros e tendo dado entrada, com um processo, no Tribunal de Família e Menores de Cascais.

Djaló já reagiu e negou o incumprimento, lembrando que não vê as filhas há cerca de ano e meio.