Madonna compra herdade no Alentejo

Enquanto se especulava que estaria de saída de Portugal, eis que a cantora se prepara para comprar uma herdade na zona de Gavião, no Alentejo

Ainda a viver no Palácio Ramalhete, em Lisboa, a rainha da Pop está interessada em ter o próprio refúgio no nosso país, adquirindo uma grande propriedade no distrito de Portalegre que, segundo apurou o JN, pertenceu ao empresário Miguel Paes do Amaral.

A herdade tem um palacete e muito espaço para a artista norte-americana andar a cavalo como tanto gosta e fica perto do aeródromo de Ponte de Sor, mais-valia que terão pesado na escolha.

A região alentejana seduziu Madonna desde que chegou a Portugal, tendo sido visto antes a passear, por mais do que uma vez, por Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.