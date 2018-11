Maria Cerqueira Gomes sem medo de substituir Cristina Ferreira na TVI

Sara Oliveira Hoje às 15:38 Facebook

Twitter

Depois dos rumores, a confirmação: a portuense Maria Cerqueira Gomes é a nova apresentadora do "Você na TV" na TVI. Assim anunciou, esta terça-feira de manhã, Manuel Luís Goucha que está sozinho na condução do programa, desde a saída de Cristina Ferreira para a SIC.

A novidade há muito aguardada foi antecipada. "Queremos ser nós os primeiros a dar a notícia", explicou Goucha, antes de revelar a nova "parceira". "A este Manel vai-se juntar uma Maria", atirou, apontando para o ecrã onde surgiu a ainda profissional do Porto Canal a quem descreve como uma mulher "culta, inteligente e com um sentido de humor aprimorado".

Maria Cerqueira Gomes só deverá estrear-se na antena da estação de Queluz de Baixo em janeiro, altura em que o formato surgirá com nova imagem e outras surpresas, mas foi com corações que reagiu à partilha do próximo colega no Instagram, a par de um "a seeeeriiio", uma das expressões que mais usa.

E, também na rede social, assumiu-se pronta para o desafio. "Sem medo do novo. Sem medo do "de novo". Sem medo de ter medo. Sem medo", publicou naquela rede social, somando muitas mensagens de "parabéns" dos seguidores e as boas-vindas do que há muito fazem parte da TVI, como Pedro Teixeira, Ana Sofia Martins, Pedro Lima ou Pimpinha Jardim.

Mas, até lá, mantém-se com o "Olá Maria" no Porto Canal. Licenciada em Gestão de Marketing, Maria Cerqueira Gomes, de 35 anos, entrou para o canal para estagiar na área da publicidade, mas arriscou num "casting", quando ainda tinha "sotaque de "fozeira" (ela é da Foz, Porto)", e ganhou espaço na televisão, preparando-se agora para um dos lugares mais cobiçados na atualidade.