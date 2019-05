Sara Oliveira Hoje às 18:14, atualizado às 18:39 Facebook

Nos Estados Unidos (e em outros países), o Dia da Mãe é celebrado este domingo e, no caso de Meghan Markle, que é americana, com uma imagem dos pezinhos do filho, Archie, publicada nas redes sociais.

"Este é o primeiro Dia da Mãe para a duquesa de Sussex", sublinha a publicação.

O bebé, fruto do casamento com da ex-atriz e o príncipe Harry, nasceu na passada segunda-feira, continuando no centro de todas as atenções.