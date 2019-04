Miguel Oliveira apaixonado pela filha da madrasta

Hoje às 20:24 Facebook

Depois de se tornar o primeiro piloto português a participar no Mundial de MotoGP e de fazer os fãs vibrar, Miguel Oliveira está a dar que falar por motivos pessoais e por se ter apaixonado pela filha da madrasta, com quem já pensa casar.

Miguel Oliveira conheceu Andreia Pimenta quando tinha 13 anos e ela era pouco mais nova. Apaixonaram-se mas, durante anos, esconderam os sentimentos. Nunca se viram como irmãos, mas o facto de viverem sob o mesmo teto causava confusão.

O casal só assumiu o namoro há cerca de três anos e o casamento já está nos planos, até porque é há muito Inseparável, não se coibindo de partilhar muitos dos momentos a dois no Instagram.

Mundo fora e em todas as provas, Miguel, de 24 anos, conta com o apoio da médica dentista nas bancadas ou nas boxes dos circuitos onde compete no exigente campeonato MotoGP.