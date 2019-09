Morreu o cabeleireiro Eduardo Beauté

Hoje às 20:26 Facebook

Morreu este sábado, aos 52 anos, Eduardo Beauté. A PSP confirmou ao JN que o corpo do cabeleireiro foi encontrado em casa, sem sinais de violência nem indícios de crime.

As causas da morte serão apuradas pela autópsia.

A morte foi também anunciada pelo ex-companheiro e modelo Luís Borges no Facebook e no Instagram.



"É com profunda tristeza que partilho convosco que partiu hoje o Pai dos meus filhos. Neste momento de dor peço que recordem o Eduardo com carinho e respeitem o momento difícil que atravessamos", escreveu Luís Borges.

Eduardo Beauté e Luís Borges foram casados e adotaram três filhos.