Morreu Karl Lagerfeld, o diretor criativo da Chanel

O estilista Karl Lagerfeld - diretor criativo da Chanel - morreu, esta terça-feira de manhã, aos 85 anos, depois de ter sido hospitalizado de emergência na segunda-feira à tarde.

A informação é avançada pela revista "Paris Match".

No último desfile da Chanel, em Paris, Lagerfeld não surgiu no final da apresentação para agradecer ao público, uma situação que a marca atribuiu ao cansaço, mas que já desvendava que algo poderia não estar bem com a saúde do icónico criador de moda.

O criador alemão chegou à Chanel em 1983 e esta foi a primeira vez que não se dirigiu ao público, depois de um desfile das suas criações.