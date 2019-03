Namorar com agricultor e sogra casamenteira: nova polémica com SIC e TVI

Sara Oliveira Hoje às 18:10 Facebook

O despique entre SIC e TVI foi ao rubro com a estreia, este domingo, de "Quem quer namorar com o agricultor?" e "Quem quer casar com o meu filho?". Em ambos, um grupo de homens quer encontrar a cara-metade, enquanto as mulheres são postas à prova para tentarem conquistarem os concorrentes masculinos.

Na estação de Queluz de Baixo, como o nome indica, são as "sogras" a analisar as candidatas, mas as excessivas preocupações com os dotes domésticos das concorrentes, como se desejassem uma empregada e não uma companheira para os filhos, provocou polémica.

Depois de celebrado o Dia da Mulher, a 8 de março, "dois programas aparecem em simultâneo, em horário nobre, com réplicas do que a sociedade se propôs combater há dois dias: ideias retrógradas com mulheres a exporem-se no que parece ser um leilão de gado ou perante questionários tipificados da "Crónica feminina" da futura sogra", escreveu Fernanda Freitas no Facebook. A jornalista apelou a que as pessoas "desliguem os televisores" como boicote, sendo apoiada pelo ator Jorge Corrula que partilhou a publicação de desagrado.

Para Ana Garcia Martins, a autora do blogue "A pipoca mais doce", "ambos os programas são uma vergonha para as mulheres", acreditando que também o seja "para muitos homens que não se revêm minimamente nisto", escreveu, acrescentando: "A minha única perguntinha é: e as televisões, quem é que as responsabiliza? Ou estigmatizar mulheres em horário nobre não tem problema nenhum nesta selvajaria que se tornou a luta pelas audiências?", acrescentou. "Se o Neto de Moura desculpasse violência doméstica com o facto da mulher ter conhecido o marido num programa de televisão num programa de televisão de dating, talvez as pessoas concordassem", ironizou ainda o comediante Miguel Duarte.

Em nome das audiências

Na guerra das audiências, a TVI antecipou mesmo a estreia de "Quem quer casar com o meu filho?", com Leonor Poeiras na apresentação, mas não foi suficiente para desviar as atenções da concorrência. "Melhor estreia desde 2013", festejou a SIC perante os resultados obtidos por "Quem quer namorar com o agricultor?". Conduzido por Andreia Rodrigues, foi visto por cerca de 1 milhão e 500 mil pessoas.