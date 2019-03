Nicolas Cage pede anulação do matrimónio quatro dias depois de casar

Hoje às 11:29 Facebook

Nicolas Cage pediu a anulação do casamento com Erika Koike, com quem contraiu matrimónio há... quatro dias.

De acordo com registos judiciais obtidos pelo site de celebridades TMZ, o ator ítalo-norte-americano decidiu anular o casamento com Erika, cuja cerimónia foi celebrada no sábado, em Las Vegas, dia em que solicitou uma certidão de casamento.

A anulação do matrimónio terá sido pedida a um juiz, na quarta-feira. No caso de o pedido de anulação ser negado, Nicolas Cage terá mesmo que seguir para um divórcio legal.

Nicolas e Erika estão juntos desde abril de 2018. O protagonista de "Cidade dos Anjos" já tinha sido casado três vezes, com Alice Kim, Lisa Marie Presley e Patricia Arquette.

Segundo o TMZ, que teve acesso a um vídeo onde ambos recebiam a licença de casamento, e que sugere que Nicolas estaria sob o efeito de álcool, o ator terá insinuado que a namorada estava atrás do seu dinheiro.