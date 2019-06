O casamento de Sergio Ramos: regras de vestimenta, telemóveis proibidos e AC/DC

Hoje às 20:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Enlace do jogador do Real Madrid acontece na sexta-feira, em Sevilha.

O jogador do Real Madrid Sergio Ramos, de 33 anos, vai casar amanhã com a apresentadora de televisão Pilar Rubio, de 41. O enlace terá lugar na catedral de Sevilha, que fecha as portas 90 minutos antes da cerimónia, que tem "caráter privado".

O casal, junto há sete anos, já tem três filhos - vão levar as alianças e não assistirão à festa que se segue ao "sim". Os 400 convivas estão proibidos de usar telemóveis (só em caso de emergência) e terão de usar uma tatuagem como indicativo do convite.

Os homens devem envergar fraque e as mulheres vestidos longos. Há tonalidades proibidas: branco, vermelho, rosa, laranja ou verde. A festa será numa quinta de 42 hectares e a música ficará a cargo dos AC/DC.