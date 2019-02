Pedro Teixeira "apanha" Rita Pereira para o lugar de Cristina Ferreira

Hoje às 17:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A atriz Rita Pereira assume-se este sábado como a nova apresentadora do "Dança com as estrelas".

Imparável, a estrela das novelas volta a ser aposta da TVI para conquistar audiências e ao lado de Pedro Teixeira, com quem também faz dupla no "Dança com as estrelas", o programa líder de audiências ao domingo à noite.

Curiosamente, Rita parece ser a escolhida preferida para ocupar quase todos os lugares deixados vagos após a mudança de Cristina Ferreira para a SIC. A exceção foi "Você na TV" entregue à portuense Maria Cerqueira Gomes

"Rita Pereira e Pedro Teixeira não param. Não é que agora fizeram um desafio um ao outro? O Pedro quer voltar a apanhar a Rita... Mas só se ela puder... E não é que ela aceitou? No sábado, Rita Pereira e Pedro Teixeira conduzem, juntos, uma emissão especial de 'Apanha se Puderes', na TVI", anunciou a estação de Queluz de Baixo.

"Ai que loucura, ai que responsabilidade, ai que espetáculo. Um mix de emoções, mas se o Teixeira convida, eu aceito", respondeu a protagonista no Instagram, mostrando-se motivada com mais um desafio na sua carreira.

Quase dois meses após a estreia na maternidade, Rita Pereira parece disposta a crescer ainda mais profissionalmente e, como se tem visto, com determinação.