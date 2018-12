Sara Oliveira Ontem às 23:57 Facebook

Rita Pereira já é mãe. A atriz anunciou o nascimento do filho através da conta do Instagram, numa foto com o bebé e o pai da criança.

De parto natural, a atriz Rita Pereira estreou-se, esta quinta-feira à noite, na maternidade. Lonô é o nome do primeiro filho, fruto da relação com o produtor francês Guillaume Lalung.

"LONÔ, o nosso filho. Deus da música e da paz. Agora dançamos todos ao som da tua vida", escreveu Rita Pereira na publicação, partilhada por volta das 23.50 horas desta quinta-feira.

O menino nasceu de "parto natural" e a estrela da TVI assumiu "felicidade máxima", mostrando-se com Lonô sobre o peito e o namorado, Guillaume Lalung, a beijar-lhe a face.