Roberto Leal emocionado revela luta contra o cancro e perda de visão

O músico português Roberto Leal falou pela primeira vez dos problemas de saúde que o afetam. A viver no Brasil, o artista confessou que está a travar uma batalha contra o cancro e que está cego de um olho.

Numa entrevista exclusiva ao "Domingo Show", um programa da estação televisiva Record TV, Roberto Leal contou que os problemas de saúde começaram a manifestar-se com fortes dores de costas.

"Era uma dor que começava no final da coluna, chamada hérnia discal, que se estendia para a minha perna direita e a deixava adormecida. Tinha horas em que eu não sentia sequer a perna do joelho para baixo", explicou.

Depois de uma profunda análise por parte da equipa médica que o acompanha, o músico descobriu que tinha um cancro.

Questionado se a doença o deixa com medo da morte, Roberto foi claro: " Se realmente cheguei a esta situação, se este caminho é o único caminho possível, eu não tenho escolha, mas voltar para atrás, não. Isso é próprio de alguém que sabe que há uma luz no fim do túnel, e eu sei e tenho certeza que o amor vencerá toda a dor".

O artista,nascido há 67 anos, em Trás os Montes, na Aldeia de Vale da Porca, revelou ainda que sofre de problemas de visão, estando cego do olho direito.

Os médicos diagnosticaram duas cataratas depois das dez sessões de radioterapia que fez para travar o cancro e o avanço do tumor terá provocado um deslocamento na retina.