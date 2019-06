Sérgio Conceição de férias em Itália

JN Hoje às 19:43 Facebook

Depois de mais um final de época ao serviço do F. C. Porto, Sérgio Conceição vai de férias com a família para Itália.

Através das redes sociais, Moisés Conceição partilhou uma fotografia com a família com a legenda "Cagliari".

Sérgio Conceição é casado com Liliana, com que mantém uma relação há 25 anos. Desta união nasceram cinco filhos, quatro deles que herdaram a paixão pela futebol: Sérgio, de 22 anos, que joga no Chaves; Rodrigo, de 19 anos, jogador do Benfica; Moisés, atleta do Feirense e Francisco, que joga no F. C. Porto e, por último, José.