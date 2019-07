Tribunal reconhece paternidade de filho ilegítimo de Julio Iglesias

NTV Hoje às 12:25, atualizado às 12:33 Facebook

Um tribunal espanhol declarou que Julio Iglesias é pai de Javier Santos, que era considerado até agora filho ilegítimo do cantor espanhol com a portuguesa Maria Edite Santos. A informação foi divulgada através do advogado de Javier Santos, Fernando Osuna, na manhã desta quarta-feira. O, até agora, filho ilegítimo de Julio Iglesias exigiu, aos 42 anos, que o cantor espanhol reconhecesse a paternidade, por meio de uma ação judicial. Acompanhado pela mãe, Javier Santos chegou ao tribunal de Primeira Instância número 13 de Valência, Espanha, na última semana, com o objetivo de ser reconhecido como filho do cantor. “Tanto eu […]