Depois de ter sido levado para a esquadra da PSP do aeroporto de Lisboa, por suspeita de furto, esta quarta-feira à tarde, José Castelo Branco filmou-se a elogiar os agentes que o "ajudaram".

Segundo apurou o JN, Castelo Branco foi apanhado a furtar perfumes nas lojas da zona franca e levado para a esquadra da PSP do aeroporto, onde foi feito o expediente. Cerca das 18 horas, estava prestes a ser libertado, depois de ter sido notificado para comparecer, na quinta-feira, no Tribunal de Pequena Instância Criminal de Lisboa.

Na conta de Instagram - que entretanto tornou privada - o socialite recusou a acusação e garantiu que a "funcionária [da loja] quis ficar famosa", quando ele se ia "perfumar" com um perfume da Dior e comprar cigarros. Devido a este incidente, José Castelo Branco foi impedido de seguir viagem para Nova Iorque.

Mais tarde, já depois de ter saído da esquadra, o "marchand" de arte gravou um vídeo em que surge a elogiar os agentes da PSP destacados no aeroporto. "Acreditem, a melhor Polícia é a do aeroporto de Lisboa. Foram fantásticos, ajudaram-me imenso", disse José Castelo Branco, aproveitando a ocasião para se declarar vítima de uma "armadilha". "Quiseram a cereja no topo do bolo, conseguiram, mas pronto, o Zé cá está sempre. I will survive [Vou sobreviver]", rematou.

Em 2003, José Castelo Branco foi detido juntamente com a mulher, Betty Grafstein, também no Aeroporto de Lisboa, por tentar passar na alfândega com joias não declaradas.