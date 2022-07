Kate Moss revela que foi assediada aos 15 anos

Sara Oliveira Hoje às 20:18 Facebook

Modelo diz que, quando era menor, um fotógrafo a mandou tirar o sutiã. "Só peguei nas minhas coisas e fugi", recorda agora.

Foi aos 14 anos que Kate Moss iniciou carreira na moda, acabando por se assumir uma referência mundial, mesmo que nem tudo tenha sido fácil, como contou agora no programa "Desert Islands Disics", da BBC Radio 4. Ainda novata, diz, teve que fugir de uma sessão fotográfica em lágrimas, depois de um fotógrafo tentar ir além do que era suposto.

"Tive uma experiência horrível [a trabalhar] para um catálogo de lingerie. Tinha 15 anos e ele disse-me: "tira a blusa", e eu tirei. Depois disse-me: "tira o sutiã", e eu senti que podia haver algo de errado, por isso peguei nas minhas coisas e fugi. Acho que isso apurou os os meus instintos", recorda.

Mark Wahlberg era machista

Atualmente com 48 anos, Kate Moss recuou ainda até ao dia em que foi fotografada ao lado do ator e cantor Mark Wahlberg. Foi em 1992, para a famosa campanha da Calvin Klein, e a eterna supermodelo, na altura com 18 anos, revela que o artista era "muito machista".

"Tudo girava em torno dele. Ele tinha uma grande comitiva. Eu era apenas a modelo", que teve de posar em topless, abraçada a Wahlberg.

"Vulnerável e assustada", sentiu-se tratada como um mero objeto. "Acho que eles jogaram com a minha vulnerabilidade. Eu era muito jovem e inocente, e a [marca] Calvin Klein adorou isso", reconheceu.

Dois anos antes, a sessão fotográfica com Corinne Day para a revista "Face", numa praia em East Sussex, no Reino Unido, lançou-a para a fama, depois de ter chorado muito. Não queria mostrar o corpo, mas foi desafiada a tirar o top para ter oportunidade na revista "Elle".

Dona da sua própria agência desde 2016, Kate Moss vive agora no campo e tem-se dedicado à jardinagem, a par da meditação.